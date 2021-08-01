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Ребенок напоролся на арматуру, прыгая с пирса на пляже в Приморье

Ребенок напоролся на арматуру, прыгая с пирса на пляже в Приморье

Во время отдыха на пляже "Юбилейный", расположенном на Спортивной набережной в городе Владивостоке 15-летний подросток получил травму, прыгнув с пирса в воду.

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