Ребенок напоролся на арматуру, прыгая с пирса на пляже в Приморье

Во время отдыха на пляже "Юбилейный", расположенном на Спортивной набережной в городе Владивостоке 15-летний подросток получил травму, прыгнув с пирса в воду.
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