Boeing 737 и Airbus A320, в сторону. Первый серийный российский самолет МС-21-310 поднялся в небо

Полет длился почти 1,5 часа, максимальная высота составила 6 кмПервый пассажирский самолет МС-21-310, построенный по серийным технологиям, выполнил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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