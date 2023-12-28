Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекречен

Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекреченБлагодаря ранним утечкам мы еще месяц назад знали множество подробностей о первом автомобиле компании Xiaomi, которая известна, прежде всего, как производитель бытовой электроники.
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