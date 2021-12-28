Почему я не люблю Новый Год

Вот любят люди придумывать приключения на свои задницы. Мне даже иногда кажется, что все их проблемы – из-за отсутствия хвостов: были бы у них нормальные человеческие хвосты – и задницы были бы более прикрыты… Ну, с какого-такого бодуна от деда мороза они примерно за месяц до и месяц после этого самого нового года запускают фейерверки и трещат петардами ? И при этом еще примерно за месяц до режут салатики и накупают всяческих напитков, а потом месяц после давятся, но доедают прошлогодние запасы, запивая неоднократно докупаемыми напитками.