Шесть причин, по которым в Советском Союзе все любили чайный гриб Елена ГалицкаяВ каждой квартире Советского Союза, будь то в старом здании или новостройке, можно было обнаружить странный «питомец» — чайный гриб.
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