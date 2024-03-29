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Шесть причин, по которым в Советском Союзе все любили чайный гриб

Шесть причин, по которым в Советском Союзе все любили чайный гриб

Шесть причин, по которым в Советском Союзе все любили чайный гриб Елена ГалицкаяВ каждой квартире Советского Союза, будь то в старом здании или новостройке, можно было обнаружить странный «питомец» — чайный гриб.

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