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FiNE NEWS

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Дроны ВСУ нанесли удар по Подмосковью: опубликованы фотографии разрушений

Последствия удара дронов ВСУ в Подмосковье Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, демонстрирующие последствия удара дронов Вооруженных сил Украины по региону.

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