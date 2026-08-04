Дроны ВСУ нанесли удар по Подмосковью: опубликованы фотографии разрушений

Последствия удара дронов ВСУ в Подмосковье Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, демонстрирующие последствия удара дронов Вооруженных сил Украины по региону.
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