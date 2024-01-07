Армия Северной Кореи заявляет о готовности к наступлению

Северная Корея проводит учения с боевой стрельбой на западном побережье. Армия Северной Кореи немедленно начнет боевые действия в ответ на любую провокацию, заявила в воскресенье влиятельная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
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