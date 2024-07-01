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Пациенту с мышечной дистрофией Дюшенна провели уникальное лечение в РДКБ РНИМУ

Пациенту с мышечной дистрофией Дюшенна провели уникальное лечение в РДКБ РНИМУ

В Российской детской клинической больнице — филиале РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России ребёнку с редким заболеванием, мышечной дистрофией Дюшенна, проведено уникальное лечение генозаместительным препаратом «Элевидис».

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