Депутат Гайдукевич заявил, что оппозиционеры в 2020 году предлагали строить «какую-то Беларусь с нуля»

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич сообщил, что оппозиция планировала свергнуть действующую власть в 2020 году.
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