Аргументы недели

97 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Депутат Гайдукевич заявил, что оппозиционеры в 2020 году предлагали строить «какую-то Беларусь с нуля»

Депутат Гайдукевич заявил, что оппозиционеры в 2020 году предлагали строить «какую-то Беларусь с нуля»

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич сообщил, что оппозиция планировала свергнуть действующую власть в 2020 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх