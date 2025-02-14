Сергунина: В Москве реализуют более 100 идей жителей по развитию городских рыбных рынков

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный рыбным рынкам «Москва — на волне». Почти 24 тысячи человек обсудили ассортимент и сезонное оформление гастрономических пространств, предложили варианты мероприятий и акций, поделились другими инициативами по их развитию.
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