Полицейские на Кубани задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что 35-летний приезжий из соседнего государства незаконно хранит в съемной квартире запрещенные вещества.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что 35-летний приезжий из соседнего государства незаконно хранит в съемной квартире запрещенные вещества.
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