В Казани произошел сбой на станции метро «Козья Слобода»

В час пик на станции метро «Козья Слобода» произошел сбой в одном из поездов, в результате чего машинист электропоезда вынужден был вручную открыть двери состава, чтобы пассажиры могли покинуть поезд, поскольку автоматическая система открытия дверей не сработала.
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