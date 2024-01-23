В Казани произошел сбой на станции метро «Козья Слобода»

В час пик на станции метро «Козья Слобода» произошел сбой в одном из поездов, в результате чего машинист электропоезда вынужден был вручную открыть двери состава, чтобы пассажиры могли покинуть поезд, поскольку автоматическая система открытия дверей не сработала.