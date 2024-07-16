Родственники раскрыли ужасную тайну Аллы Пугачевой и ее мужа

Поговаривают, что в семье певицы Аллы Пугачевой и ее мужа появились проблемы. Несмотря на то, что Алла Пугачева и ее муж не держались за руки на прогулке по побережью Балтийского моря, это не означает, что у них проблемы в отношениях.