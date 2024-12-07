Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Ещё одна порция чая с пряниками будет в самый раз. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!!!) помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах.