Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись.

Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Ещё одна порция чая с пряниками будет в самый раз. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!!!) помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах.

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Комментарии
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Strannik Mr
А пуд, как был, он так и есть- 16кг!
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17 час.
Людмила Фирстова
Эти две единицы несравнимые...
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12 час.

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