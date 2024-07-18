Тайна древнего индуистского пророчества о пришествии Спасителя во время Третьей мировой Ирэн ОрлонскаяСогласно учению индуизма, современное общество находится на низком уровне духовного развития и нравственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии