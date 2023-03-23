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Медведев назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, «международно-правовым импотентом» с сомнительной компетенцией

Медведев назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, «международно-правовым импотентом» с сомнительной компетенцией

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд, который некоторое время назад выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, «международно-правовым импотентом» с сомнительной компетенцией.

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