Сыну бывшего депутата Красулина продлили арест

Обвиняемый в даче взятки силовику Артем Красулин останется в следственном изоляторе до 27 сентября Петрозаводский городской суд не стал отправлять Артема Красулина, сына бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина, под домашний арест.
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