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ЕСПЧ обязал Словакию заплатить наследникам за 21 год волокиты с реституцией

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) при­знал чрез­мер­ную дли­тель­ность адми­ни­стра­тив­но­го про­из­вод­ства в Сло­ва­кии по делу о рести­ту­ции иму­ще­ства.

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