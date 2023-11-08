Госдума приняла в I чтении законопроекты о выплатах при выходе из декрета

Как пишет сайт Дума ТВ (18+), Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о сохранении права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае раннего выхода из декретного отпуска.
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