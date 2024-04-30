Пенсионерларны миллионнарсыз калдырган 16 карак хөкем ител

Пенсионерларны миллионнарсыз калдырган 16 карак хөкем ителә👇🏻 Банда башлыклары – Украина һәм Польша территориясендә.
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Пенсионерларны миллионнарсыз калдырган 16 карак хөкем ителә👇🏻 Банда башлыклары – Украина һәм Польша территориясендә.