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Хаббл снял десятиугольник вокруг южного полюса Сатурна

Хаббл снял десятиугольник вокруг южного полюса Сатурна

NASA представило свежее изображение Сатурна, полученное космическим телескопом Hubble. Снимок опубликован в рамках проекта Astronomy Picture of the Day (APOD), который ежедневно знакомит публику с удивительными объектами Вселенной.

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