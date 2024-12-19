Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил Западу, что он препятствует работе журналистов из России, в то время как на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина были американские и другие западные журналисты.
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