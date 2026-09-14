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Царьград

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Филипп Киркоров назвал Валентину Алексееву своей девушкой

Филипп Киркоров назвал Валентину Алексееву своей девушкой

Филипп Киркоров на Спартакиаде ВТБ назвал Валентину Алексееву своей девушкой. Артист посвятил ей песню, однако подробности их отношений остаются неизвестными.

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