Филипп Киркоров назвал Валентину Алексееву своей девушкой

Филипп Киркоров на Спартакиаде ВТБ назвал Валентину Алексееву своей девушкой. Артист посвятил ей песню, однако подробности их отношений остаются неизвестными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АГ Проценты потеряют...
- ЮГ Обман с красной и...
- Элеонора Кавшар п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым