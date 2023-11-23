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Орлов прервал 4-матчевую серию без очков, сделав передачу в игре с «Эдмонтоном». У него 1+6 при полезности «минус 9» в 18 матчах

Орлов прервал 4-матчевую серию без очков, сделав передачу в игре с «Эдмонтоном». У него 1+6 при полезности «минус 9» в 18 матчах

Защитник «Каролины» сделал результативную передачу в игре с «Эдмонтоном» (6:3). Он провел 15:06 на льду (полезность «плюс 2») отметился 5 бросками в створ и 1 силовым приемом.

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