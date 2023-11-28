Премьер Саксонии Кречмер призвал найти волю к заморозке конфликта на Украине

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер призвал правительство канцлера Олафа Шольца пересмотреть позицию ФРГ по событиям на Украине, так как, по его мнению, противостояние зашло в тупик и необходимо рассмотреть вариант заморозки конфликта.
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