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Царьград

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«Кольцово» принял 6 тысяч гостей фестиваля молодёжи-2026

«Кольцово» принял 6 тысяч гостей фестиваля молодёжи-2026

Аэропорт Кольцово обслужил около 6 тысяч пассажиров, прибывших в Екатеринбург на Международный фестиваль молодёжи-2026 и улетавших после его завершения, — это свыше 340 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

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