Депутаты парламента Дагестана проверили ход строительства республиканских школ

Инспекция строительства новых школ в Дагестане успешно завершена. Региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Елена Павлюченко, председатель Комитета Национального собрания Республики Молдова по образованию и науке Елена Павлюченко, депутат Руслан Ибрагимов и депутат парламента Уллубий Абуков наблюдали за строительством новых образовательных учреждений в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах.