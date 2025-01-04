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Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов – The Washington Post

Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов – The Washington Post

Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу издание The Washington Post публикует материал со ссылкой на  ежегодный отчет Офиса начальника протокола Государственного департамента США о подарках федеральным служащим.

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Лидия Санникова
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