Не просто спектакль, а разговор по душам: «Двое на качелях» в июле

Лето обычно ассоциируется с отпуском, морем и неспешными прогулками, но театральная жизнь в это время вовсе не замирает - напротив, она продолжает бить ключом, предлагая зрителям глубокие, эмоциональные постановки, способные согреть даже в самые жаркие дни.
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