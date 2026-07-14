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Не просто спектакль, а разговор по душам: «Двое на качелях» в июле

Не просто спектакль, а разговор по душам: «Двое на качелях» в июле

Лето обычно ассоциируется с отпуском, морем и неспешными прогулками, но театральная жизнь в это время вовсе не замирает - напротив, она продолжает бить ключом, предлагая зрителям глубокие, эмоциональные постановки, способные согреть даже в самые жаркие дни.

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