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Впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой

Впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой

Группа астрофизиков Института Нильса Бора Копенгагенского университета впервые зафиксировала температуру элементарных частиц в радиоактивном свечении после столкновения двух нейтронных звезд и образования черной дыры.

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