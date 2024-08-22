Выяснилось, сколько жителей Петербурга намерены получить повышение в 2024 году

Около 11 процентов респондентов считают, что точно смогут это сделать Аналитики выяснили, что 39% опрошенных петербуржцев намереваются получить повышение в 2024 году, из них 11% уверены, что достигнут своей цели, сообщает Neva.
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