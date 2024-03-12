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Газета.ру

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PNAS: выбросы метана в Туркменистане увеличились в результате краха СССР

PNAS: выбросы метана в Туркменистане увеличились в результате краха СССР

Американские ученые из Вашингтонского университета установили, что распад Советского Союза в 1991 году привел к увеличению выбросов парникового газа метана, несмотря на экономический кризис и снижение добычи нефти и газа.

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