PNAS: выбросы метана в Туркменистане увеличились в результате краха СССР

Американские ученые из Вашингтонского университета установили, что распад Советского Союза в 1991 году привел к увеличению выбросов парникового газа метана, несмотря на экономический кризис и снижение добычи нефти и газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии