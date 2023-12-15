Microsoft выпустила приложение для слепых. Оно расширяет их возможности

Приложение Seeing AI от Microsoft поможет пользователям с ослабленным зрениемКомпания Microsoft расширила сферу применения своего инновационного приложения Seeing AI, запустив его на платформе Android, предлагая мощный инструмент для помощи людям с частичной или полной потерей зрения.
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