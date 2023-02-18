Русская весна

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США пытаются «отвлечь» Индию от России истребителями, — Reuters

США пытаются «отвлечь» Индию от России истребителями, — Reuters

США впервые доставили на авиасалон в Бангалоре свой самый современный истребитель F-35 вместе с бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer и Super Hornet в попытке «отвлечь» Индию от ее традиционного поставщика военных самолетов — России, пишет Reuters.

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