США пытаются «отвлечь» Индию от России истребителями, — Reuters

США впервые доставили на авиасалон в Бангалоре свой самый современный истребитель F-35 вместе с бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer и Super Hornet в попытке «отвлечь» Индию от ее традиционного поставщика военных самолетов — России, пишет Reuters.