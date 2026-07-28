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ИА Регнум

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Дегтярёв: допуск российских гимнастов с флагом является важным сигналом

Дегтярёв: допуск российских гимнастов с флагом является важным сигналом

На внеочередной Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) было принято решение ратифицировать участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой.

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