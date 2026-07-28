Дегтярёв: допуск российских гимнастов с флагом является важным сигналом

На внеочередной Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) было принято решение ратифицировать участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии