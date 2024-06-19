Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Лемье: «Это всегда приятно. Но в плей-офф невозможно играть без участия всех остальных»

Нападающий «Эдмонтона» набрал 42 (8+34) очка за 23 игры в текущем плей-офф НХЛ. За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛ – Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).
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