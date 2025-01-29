В среду, 29 января, губернатору Рязанской области Павлу Малкову исполнилось 45 лет. Эта дата знаменует собой не только личный праздник, но и важный этап в его политической карьере, начавшейся сравнительно недавно, но уже отмеченной значительными достижениями.