В среду, 29 января, губернатору Рязанской области Павлу Малкову исполнилось 45 лет. Эта дата знаменует собой не только личный праздник, но и важный этап в его политической карьере, начавшейся сравнительно недавно, но уже отмеченной значительными достижениями.
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