Сладости считаются беспроигрышным подарком детям во всем мире. Правда сегодня удивить ребятню конфетами гораздо сложнее, чем в эпоху СССР.
«Конфеты от Деда Мороза», как в СССР появилась традиция сладких новогодних подарков
Комментарии
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Виктор Белогорцев
конфеты БЫЛИ и больше их не будет, мало того что из за бугра его везут так и наши стали говно делать единственное что еще можно иногда найти шоколад аленка, он пока еще похож на СССРовский, но все чаще в продаже не шоколад а плитка шоколадная как то попалось мороженное из ссср ( так было написано на обертке) взял, попробовал и выкинул в урну
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18 час.
Fialka
да тогда были конфеты,а теперь г...
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15 час.
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