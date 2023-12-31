ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Селезнева
    Да,Господь нам посылает знаки, но мы их не понимаем! Потому что сердца закрыты , а , иногда, равнодушны!Три мечты: потряс...
  • Виктор Белогорцев
    кем я только небыл на новый год, но клоуном ни разу и не припомню ни одного«Все девочки снеж...
  • Семен Борисов
    Омар Хаям - великий и мудрый был человек!!!"Как относиться к...

«Конфеты от Деда Мороза», как в СССР появилась традиция сладких новогодних подарков

«Конфеты от Деда Мороза», как в СССР появилась традиция сладких новогодних подарков

Сладости считаются беспроигрышным подарком детям во всем мире. Правда сегодня удивить ребятню конфетами гораздо сложнее, чем в эпоху СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Белогорцев
конфеты БЫЛИ и больше их не будет, мало того что из за бугра его везут так и наши стали говно делать единственное что еще можно иногда найти шоколад аленка, он пока еще похож на СССРовский, но все чаще в продаже не шоколад а плитка шоколадная как то попалось мороженное из ссср ( так было написано на обертке) взял, попробовал и выкинул в урну
Ответить
18 час.
Fialka
да тогда были конфеты,а теперь г...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх