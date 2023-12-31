«Конфеты от Деда Мороза», как в СССР появилась традиция сладких новогодних подарков

Виктор Белогорцев

конфеты БЫЛИ и больше их не будет, мало того что из за бугра его везут так и наши стали говно делать единственное что еще можно иногда найти шоколад аленка, он пока еще похож на СССРовский, но все чаще в продаже не шоколад а плитка шоколадная как то попалось мороженное из ссср ( так было написано на обертке) взял, попробовал и выкинул в урну