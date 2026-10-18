Бомба на экране: как Голливуд приучал Америку к атомной войне Атомное киноАмериканский журналист Уолтер Липпман ещё в 1922 году писал, что люди живут не в реальном мире, а в «картинке», собранной из чужих описаний, и действуют по ней.
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