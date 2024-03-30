Джей-Хоуп выпустил новую совместную песню с одним из участников BTS: сможете угадать, с кем?

Еще с февраля 2024 года Джей-Хоуп (J-Hope) из к-поп группы BTS сделал радостное объявление: совсем скоро он собирается выпустить новый альбом и одноименный документальный фильм под названием “Hope on the Street”.
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