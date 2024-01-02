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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата» о Ливо и Мелоше: «К быту они привыкают, много позитива. Убеждаются, что у нас все нормально и далеко не провинциальный хоккей»

Канадцы пополнили состав уфимского клуба по ходу сезона.  26-летний защитник Мелош набрал 10 (2+8) очков в 19 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 19:59.

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