Минфин обсуждает введение отсрочек по налогам для селлеров, пострадавших от беспилотников

Налоговые отсрочки и рассрочки обсуждаются Минфином с профильными министрествами как возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали от атак на склады и логистические комплексы объединенной Wildberries & Russ, передал «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
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