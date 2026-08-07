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Trump Threatens To Jail Arms Shortage 'Leakers'

Trump Threatens To Jail Arms Shortage 'Leakers'

Trump Threatens To Jail Arms Shortage 'Leakers' Authored by Dave DeCamp via AntiWar.com, President Trump on Thursday threatened "leakers" with jail time over reports about dwindling US military stockpiles as a result of the Iran war, and claimed the US had plenty of munitions available.

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