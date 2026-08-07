Trump Threatens To Jail Arms Shortage 'Leakers' Authored by Dave DeCamp via AntiWar.com, President Trump on Thursday threatened "leakers" with jail time over reports about dwindling US military stockpiles as a result of the Iran war, and claimed the US had plenty of munitions available.
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