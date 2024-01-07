Депутаты Германии призвали дать Киеву ракеты Taurus для ударов по России

Представители двух партий открыто высказались о необходимости авиаударов по территории страны.Представители трех партий обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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