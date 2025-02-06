Corriere della Sera: ВСУ на первой линии в зоне СВО остались без оружия

На передовой украинской армии не хватает обмундирования и оружия, в то время как западные союзники обсуждают, стоит ли продолжать снабжать Киев вооружением, пишет Corriere della Sera, подчеркивая в своей публикации, что конфликт складывается не в пользу Украины.
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