Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Corriere della Sera: ВСУ на первой линии в зоне СВО остались без оружия

Corriere della Sera: ВСУ на первой линии в зоне СВО остались без оружия

На передовой украинской армии не хватает обмундирования и оружия, в то время как западные союзники обсуждают, стоит ли продолжать снабжать Киев вооружением, пишет Corriere della Sera, подчеркивая в своей публикации, что конфликт складывается не в пользу Украины.

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