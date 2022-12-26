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Агбонлахор об Эмилиано Мартинесе: «Лучший вратарь мира. Все, кто смотрел финал, знали, что с ним Аргентина выиграет»

Агбонлахор об Эмилиано Мартинесе: «Лучший вратарь мира. Все, кто смотрел финал, знали, что с ним Аргентина выиграет»

Габриэль Агбонлахор отметил выступление Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022. «Я считаю, что он лучший вратарь в мире.

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