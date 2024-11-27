Жителей Офицерской Слободы не будут насильно переселять

Жильцы должны понимать последствия своих решений В рамках прямой линии, которая прошла 26 ноября, губернатор Василий Анохин рассказал о ситуации, складывающейся вокруг Офицерской слободы в областном центре.
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