Посол РФ Копыркин: Москва будет содействовать миру между Арменией и Азербайджаном

Посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин в рамках интервью для РИА Новости сделал заявление о том, что Россия выражает готовность оказывать максимально возможное содействие достижению мира в отношениях Армении и Азербайджана.
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