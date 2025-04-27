Страна и люди
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Страна и люди

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Во Львове украинский нацизм выворачивает из земли останки советских воинов

Во Львове украинский нацизм выворачивает из земли останки советских воинов

Марина ЖДАНОВИЧ Во Львове очередной акт вандализма, намеренно приуроченный к 80-летию Великой Победы СССР над гитлеровской Германией – городские власти приступили к демонтажу мемориального комплекса «Холм Славы».

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