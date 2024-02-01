Одаривает её цветами: женатый SHAMAN подогрел слухи об интрижке на стороне

Певец уделяет большое внимание событиям в жизни одной женщины. Ярослав Дронов Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressЯрослав Дронов добившийся популярности под псевдонимом SHAMAN, устроил очередной приятный сюрприз для Екатерины Мизулиной.
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